Зеленсьий в парламенті Нідерландів наголосив на важливості оборонної солідарності, щоб ніхто не мав справу з РФ наодинці

РФ планує атаки проти країн НАТО і для протидії ним потрібна оборонна солідарність, щоб жодна країна не лишилася з російською агресією сам на сам, відзначив президент України Володимир Зеленський під час звернення до Сенату й Палати представників парламенту Нідерландів у вівторок.

"Наша розвідка та ваша розвідка та розвідка європейська кажуть, що Росія планує потенційно руйнівні ураження проти території НАТО. Ми повинні чесно говорити про те, які види операцій це можуть бути, і яку ненависть вони демонструють… Протягом десятиліть Росія розбудовувала мережі в інших країнах, щоб готуватись до підривної діяльності та дестабілізації", - сказав Зеленський під час звернення.

Він відзначив, що РФ "ніколи не поважала жодних альянсів і завжди зраджувала своїх так званих партнерів", але все одно розбудовує зв'язки "з кривавими режимами" і за їх допомогою "покращує свою здатність вбивати". "Ось чому солідарність в обороні є такою важливою, щоб ніхто більше не мав справу з ними на одинці", - сказав голова Української держави.

За його словами, "це не просто питання захисту України зараз - це значно більше".

"Росія не має жодних прав інвестувати в терор чи руйнування в будь-якій країні. Росія не має жодного права погрожувати передачею ядерної зброї до будь-якого режиму в світі, включно з режиму в Тегерані, чи будь-якого іншого, який хоче підтримати своє божевілля силою ядерних вибухів. Розуміння того, що потрібно робити, починається з того, щоб зрозуміти, що ти не можеш робити. Тут починаються справжні межі безпеки інших, і справді починається свобода", - відзначив Зеленський.