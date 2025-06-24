Зеленський після ударів по Дніпропетровщині: РФ не здатна виробляти балістичні ракети без компонентів з інших країн

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 11 загиблих та 160 постраждалих внаслідок ударів російських окупантів по Дніпропетровській області.

"Триває розбір завалів, тож кількість загиблих може, на жаль, збільшитись. Мої співчуття всім рідним та близьким", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок.

За його словами, в результаті ударів пошкоджені будинки, школи та пасажирський потяг, в якому було 500 пасажирів. "П’ять вагонів розтрощено. Без жертв. Усім пораненим надано допомогу", - повідомив президент.

Зеленський відзначив, що РФ не може самостійно виробляти балістичні ракети і через це важливо посилити санкції проти РФ та обмежувати схеми її співпраці зі спільниками.

"Росія не здатна виробляти балістичні ракети без компонентів з інших країн. Росія не здатна виробляти сотні видів іншої зброї без компонентів, обладнання та експертизи, якою цей божевільний режим у Москві сам не володіє. Саме тому важливо максимально обмежувати схеми, що поєднують Росію зі спільниками. Потрібне і значне посилення санкцій проти Росії", - додав президент.

За словами Зеленського, РФ продовжує війну через зневагу до життя й намагання очистити українську землю від людей. "Бути з Україною – це захищати життя. Я вдячний усім, хто допомагає. Просто зараз, цими днями, ми робимо все, щоб стало більше підтримки для наших людей, для нашої держави", - додав він.

Як повідомлялося, кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ворожої ракетної атаки зросла до дев'яти. Постраждалих 153, 12 людей у важкому стані. Медичну допомогу надали 18 дітям, найменшому пацієнту лише півроку.

У місті Самар Дныпропетровської області повідомлялося про двох загиблих та дев'ятьох поранених.