Окупанти завдали удару БпЛА по навчальному центру Сухопутних військ, є поранений – ЗСУ

Російські окупанти завдали у вівторок удару безпілотником по території одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України, внаслідок чого поранення отримала одна людина, повідомляється в телеграм-каналі Сухопутних військ.

"Сьогодні, 24 червня, противник атакував ударними БпЛА типу Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України. Завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат. Поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Також у Сухопутних військах повідомили, що вживають додаткових заходів безпеки "для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором".

Втім командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог.