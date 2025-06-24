Інтерфакс-Україна
Події
03:15 24.06.2025

У Харкові внаслідок атаки ворожих БпЛА постраждала людина, на цивільному підприємстві – пожежа

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За попередніми даними, внаслідок атаки ворожих БпЛА у Харкові постраждала людина, медики надають їй допомогу, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, він написав, що у Немишлянському районі міста було виявлено ворожий безпілотник, який не здетонував.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, на місці влучання ворожого БпЛА по цивільному підприємству спалахнула пожежа.

Джерело: https://t.me/synegubov/15230

https://t.me/synegubov/15231

t.me/ihor_terekhov/2716

Теги: #харків #постраждалий #бпла

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