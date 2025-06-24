03:15 24.06.2025
У Харкові внаслідок атаки ворожих БпЛА постраждала людина, на цивільному підприємстві – пожежа
За попередніми даними, внаслідок атаки ворожих БпЛА у Харкові постраждала людина, медики надають їй допомогу, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Крім того, він написав, що у Немишлянському районі міста було виявлено ворожий безпілотник, який не здетонував.
За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, на місці влучання ворожого БпЛА по цивільному підприємству спалахнула пожежа.
Джерело: https://t.me/synegubov/15230
https://t.me/synegubov/15231
t.me/ihor_terekhov/2716