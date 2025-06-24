Один з ворожих прильотів у Харкові стався поблизу лікарні одного з районів, у бік міста летять ще "шахеди" - мер

Один з ворожих прильотів у Харкові стався у приватному секторі поблизу лікарні одного з районів, є пошкодження, у бік міста летять ще "шахеди", повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Попередньо, один з прильотів стався у приватному секторі, поблизу лікарні у Немишлянському районі - у найближчих будівлях вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих наразі не надходило", - написав він у телеграмі.

За словами мера, в бік міста ще летять "шахеди", загроза зберігається.

У свою чергу, очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив про два "прильоти" в Немишлянському районі міста.

"Деталі зʼясовуються", - пише він у телеграмі.

Джерела: https://t.me/ihor_terekhov/2712

https://t.me/synegubov/15228