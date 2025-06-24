Ізраїль та Іран погодились на повне і точне припинення вогню, заявив Трамп

Ізраїль та Іран погодились на повне і точне припинення вогню, заявив президент США Дональд Трамп.

"Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та точне припинення вогню (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії!) на 12 годин, після чого війна буде вважатися закінченою!", - написав він у Truth.

За словами Трампа, Іран першим розпочне припинення вогню, а на 12-ту годину Ізраїль.

"А на 24-ту годину світ вітатиме офіційне закінчення 12-денної війни. Під час кожного припинення вогню інша сторона залишатиметься мирною та поважливою", - пише він.

Трамп зазначив, що хотів би привітати обидві країни з цим за умови, що все працюватиме належним чином.

"Це війна, яка могла б тривати роками та знищити весь Близький Схід, але вона цього не робила і ніколи не буде! Благослови Боже Ізраїль, благослови Боже Іран, благослови Боже Близький Схід, благослови Боже Сполучені Штати Америки і благослови боже весь світ", - наголосив американський президент.