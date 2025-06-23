Зеленський обговорив зі спікерами Палати громад і Палати лордів парламенту Великої Британії подальшу підтримку

У Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом і лордом-спікером Палати лордів Джоном Макфолом, повідомляє пресслужба президента.

"Під час зустрічі йшлося про подальшу підтримку та співпрацю, трансатлантичну єдність і дипломатичну роботу з усіма союзниками для того, щоб зупинити російську агресію та закінчити війну", - повідомляється на сайті президента.

Зокрема, під час зустрічі Зеленський наголосив на необхідності продовження тиску проти РФ та запровадженні тотальних санкцій проти банківського й енергетичного секторів.

Також сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході й загрозу, яку становить співпраця Росії з Північною Кореєю та Іраном.

У свою чергу, Ліндсі Гойл та Джон Макфол запевнили у продовженні підтримки України.