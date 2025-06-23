Інтерфакс-Україна
Події
18:55 23.06.2025

Зеленський обговорить зі Стармером розвиток спільних оборонних проєктів

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Зеленський обговорить зі Стармером розвиток спільних оборонних проєктів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Великої Британії обговорить з прем’єр-міністром країни Кіром Стармером розвиток спільних оборонних проєктів.

"Почав зустріч із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Перш за все вдячний за підтримку та солідарність Британії з Україною та допомогу в захисті життя. Завдяки нашій співпраці тисячі життів наших людей врятовані від російських ударів. Сьогодні саме в цьому головна мета. Зберегти якнайбільше життів. Зупинити російський терор. Змусити Росію думати про мир, а не про розширення війни. Абсолютно чіткі завдання", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

За словами президента, ними є максимум політичної та дипломатичної координації, а також розвиток спільних оборонних проєктів та виробництва зброї.

"Збільшуємо інвестиції у виробництво та готуємо подальший розвиток оборонної взаємодії", - додав президент.

Він також наголосив на важливості санкцій проти РФ, які будуть реально унеможливлювати масштабування російського виробництва зброї.

"Зокрема, ми передамо нашим партнерам перелік російських підприємств, які задіяні у виробництві "Орєшніка" та інших засобів, які росіяни використовують для терору. Всі компанії та фізичні особи, які задіяні в цьому, мають бути заблоковані щонайменше в ключових юрисдикціях світу. Наразі більшість компаній, які беруть участь у виробництві "Орєшніка", не під санкціями. Ми це виправимо", - повідомив президент.

"Взаємодія з російськими виробниками зброї – це злочин проти миру. Саме так і варто це трактувати. Дякую всім, хто допомагає знижувати російський оборонний потенціал", - резюмував глава держави.

Теги: #стармер #зеленський

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