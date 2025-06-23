Малюк у день 31-ї річниці ЦСО "А": Ви вже вписали себе в історію і ще напишете багато нових сторінок нашої славної боротьби

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк привітав бійців Центру спеціальних операцій "А" з 31-ю річницею створення, зазначивши, що вони – "справжні українські воїни, які поєднали в собі козацькі традиції, патріотизм, професіоналізм та сучасну технологічність".

"Вітаю Вас із 31-ю річницею створення ЦСО "А" СБУ – підрозділу, який не просто знищує ворога, а виконує надважливу місію: забезпечує захист нашої держави, її громадян, її майбутнього! Адже сьогодні ми ведемо війну саме за існування України", - написав Малюк у телеграмі у понеділок.

"Застосовуємо для цього весь свій арсенал, весь свій досвід, здобутий за роки Незалежності, а особливо – з 2014 року. Результати цих зусиль очевидні: проведено десятки унікальних спецоперацій, яким аплодує весь світ та пишаються українці", - наголосив він

"Нещодавній, або, як прийнято говорити у військових, "крайній" приклад – ураження 41 літака стратегічної авіації РФ. Я навмисно акцентую на слові "крайній", адже ця спецоперація точно не остання. Просто зараз ми плануємо для ворога нові сюрпризи, які реалізуємо, зокрема, силами бійців ЦСО "А" та інших побратимів", - сказав генерал-лейтенант Малюк.

"Ми щодня завдаємо втрат ворогу. Без вагань нищимо окупантів та їхню техніку. Кожен шостий танк, вражений Силами оборони України, – це результат СБУ, а на рахунку саме ЦСО "А" їх вже 1610. І ця цифра лише зростатиме", - впевнений Малюк.

Голова СБУ наголосив, що у глибокому тилу ворога постійно палає "бавовна" та вибухають військові склади, бази, аеродроми та підприємства, які працюють на "оборонку". "Ми системно працюємо над тим, щоб знизити військовий потенціал РФ і досягаємо в цьому значних результатів".

"Бійці ЦСО "А" СБУ – справжні українські воїни, які поєднали в собі козацькі традиції, патріотизм, професіоналізм та сучасну технологічність. Ви вже вписали себе в історію і, певен, ще напишете багато нових сторінок нашої славної боротьби", - сказав Малюк.

Проте очільник СБУ зауважив, що "на жаль, війна неможлива без втрат. Це непростий шлях і, крокуючи ним, ми втрачали своїх побратимів, які віддали за Україну найцінніше – життя. Пам'ятаємо кожного з них. І зробимо все, щоб ворог отримав справедливу відплату! З нами Бог! За нами Україна! І ми обовʼязково очистимо її від ворога!"

"Дякую за службу кожному з вас! Життя – Батьківщині! Честь – нікому! Слава Україні!" - так Малюк завершив своє поздоровлення.