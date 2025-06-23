Інтерфакс-Україна
Події
08:39 23.06.2025

Відомо про шістьох загиблих унаслідок нічного російського удару, тривають роботи з ліквідації наслідків — ДСНС

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Відомо про шістьох загиблих унаслідок нічного російського удару, тривають роботи з ліквідації наслідків — ДСНС
Фото: ДСНС Києва

Кількість загиблих унаслідок російського удару в ніч на 23 червня по Києву зросла до шести осіб, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають на 2 локаціях. Залучені 312 рятувальників та 74 одиниці техніки", - повідомляє пресслужба.

Інформація про ситуацію оновлюється, йдеться у повідомленні ДСНС, оприлюдненому у телеграм-каналі у понеділок.

Теги: #київ #атака #постраждалі #наслідки

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