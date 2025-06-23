Відомо про шістьох загиблих унаслідок нічного російського удару, тривають роботи з ліквідації наслідків — ДСНС

Фото: ДСНС Києва

Кількість загиблих унаслідок російського удару в ніч на 23 червня по Києву зросла до шести осіб, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають на 2 локаціях. Залучені 312 рятувальників та 74 одиниці техніки", - повідомляє пресслужба.

Інформація про ситуацію оновлюється, йдеться у повідомленні ДСНС, оприлюдненому у телеграм-каналі у понеділок.