У результаті обстрілу Очакова Миколаївської області поранено трьох осіб, серед них двоє дітей

Троє людей, серед яких двоє дітей, дістали поранення внаслідок ракетного обстрілу міста Очаків, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Станом на зараз, госпіталізовано 7-річного хлопчика, 12-річну дівчину та 46-річну жінку. Їм надається медична допомога, у всіх постраждалих стан середньої важкості", – зазначив Кім у неділю в своєму телеграм-каналі.