Удар по полігону Сухопутних військ забрав життя 3 людей, 11 поранені

Троє людей загинули, ще 11 отримали поранення внаслідок ракетного удару російських окупантів по тренувальному полігону Сухопутних військ Збройних сил України у неділю.

"Станом на 17:27 відомо про 3 загиблих та 11 поранених", - повідомляється в телеграм-каналі Сухопутних військ.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали у неділю ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями, внаслідок чого є загиблі і поранені серед особового складу. Їхня кількість не повідомлялася, лише зазначалося, що завдяки відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу.