Інтерфакс-Україна
Події
15:04 22.06.2025

Перед ударом США по Ірану 176 українців та громадян країн-партнерів були евакуйовані з Ізраїлю – Зеленський

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Перед ударом США по Ірану 176 українців та громадян країн-партнерів були евакуйовані з Ізраїлю – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про евакуацію громадян України та країн-партнерів з Ізраїлю напередодні удару США по ядерних об'єктах в Ірані.

"Напередодні активних дій Сполучених Штатів щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані українські дипломати та ГУР здійснили важливий етап евакуації громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки: 176 людей були евакуйовані з Ізраїлю в Єгипет, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан", - написав Зеленський в Телеграм у неділю.

За його словами, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доповів щодо роботи українських посольств у регіоні та здійснення евакуаційних заходів.

Президент повідомив, що серед людей, яких евакуювала Україна, зокрема громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

"Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи. Доручив МЗС України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту наших людей на Близькому Сході та в регіоні Затоки", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, США в ніч на неділю завдали удару по трьох ключових ядерних об'єктах в Ірані, по що повідомив президент США Дональд Трамп. Атаковані ядерний комплекс Натанз зі збагачення урану у 250 км на південь від Тегерана, секретний об'єкт Фордо біля міста Кум в горах, а також ядерний дослідницький комплекс в Ісфахані, відкритий за підтримки Китаю у 1984 році.

Теги: #іран #українці #евакуація

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