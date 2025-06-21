Інтерфакс-Україна
Події
15:05 21.06.2025

39 компаній ОПК Росії задіяні у виробництві "Орєшніка" – Зеленський

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39 компаній оборонно-промислового комплексу Росії задіяні у виробництві "Орєшніка", з них 21 – не під санкціями, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"39 компаній оборонно-промислового комплексу Росії задіяні у виробництві "Орєшніка". Тобто велика кількість їхніх компаній цим займається. Що важливо: 21 компанія з 39 не під санкціями. А це значить, що вони отримують деталі і компоненти для "Орєшніка". і їм це потрібно, бо без цих деталей "Орєшніка" не буде. І тому абсолютно незрозуміло, чому не накладати терміново санкції", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

Він наголосив, що санкції точно спрацюють, оскільки "Орєшнік" виготовляється непросто і довго.

"Хоча є багато інших компаній, на які накладені санкції, з оборонно-промислового комплексу Росії. Коли на них накладають санкції, тоді іноземним компаніям, які передають компоненти, дуже складно це робити", - додав президент.

Як повідомлялося, вранці 21 листопада 2024 року в період з 05:00 до 07:00 російські війська завдали серію ударів по Дніпру із застосуванням міжконтинентальної балістичної ракети, а також аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" і семи крилатих ракет Х-101. У результаті постраждали двоє людей, пошкоджено промислове підприємство і будівлю центру реабілітації інвалідів. Пізніше Володимир Путін увечері підтвердив завдання удару у відеозверненні. Він стверджував, що російські військові провели випробування однієї з новітніх балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік", і це випробування нібито було успішним.

22 листопада в Головному управлінні розвідки розповіли про балістичну ракету, якою було атаковано Дніпро, - атаку здійснила балістична ракета, ймовірно, зі складу ракетного комплексу "Кєдр".

Як зазначають аналітики, найімовірніше, РФ має лише кілька ракет "Орєшнік", які ще тільки запустить у серійне виробництво. Ця ракета, найімовірніше, буде набагато дорожчою, ніж інші ракети, які РФ зараз застосовує проти України. Система з високою ймовірністю є варіантом балістичної ракети "Рубєж" РС-26, яку вперше випробували 2011 року, теж безуспішно.

Теги: #орєшнік #опк #зеленський

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