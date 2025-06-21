Інтерфакс-Україна
Події
13:19 21.06.2025

Нацгвардія України впровадила розлив питної води для бійців у гнучкі пакети

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Нацгвардія України впровадила розлив питної води для бійців у гнучкі пакети

У Національній гвардії України впроваджено інноваційну систему забезпечення бійців водою - розлив у гнучкі пакети типу "дой-пак".

"Це рішення застосовується й в арміях світу, зокрема в США. Воно має низку переваг, особливо під час використання безпосередньо у бойових умовах", - йдеться у повідомленні Нацгвардії у телеграм у суботу, яке супроводжується відео.

Одна з таких систем, яка зараз використовується, дозволяє розливати до 10–15 пакетів за хвилину та забезпечує мобільність, швидкість і безпеку в польових умовах.

"На передовій пакети об’ємом 0,25 л мають переваги перед традиційними флягами чи більшими пляшками", -зазначено у повідомленні.

Пакети значно легші за пляшки чи фляги, займають менше місця у спорядженні, ідеально підходять для щільного розташування в транспорті, бронемашинах чи індивідуальних рюкзаках.

Штуцер дозволяє втамувати спрагу, не відкриваючи повністю упаковку — без зайвих рухів і втрат води навіть у русі.

Одноразова герметична порція мінімізує ризик зараження всієї води у разі пошкодження. Один пакет — фактично порція для одного бійця.

Крім того, пакети можна доставляти дронами на передові позиції. Пакети витримують падіння, стійкі до проколів і температурних перепадів.

"Це — приклад того, як сучасні технології допомагають адаптувати логістику до реалій війни. Система розливу в дой-пак — не просто зручність. Це новий стандарт забезпечення військовослужбовців Національної гвардії України під час виконання бойових завдань", - йдеться у повідомленні.

Теги: #вода #нацгвардія

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