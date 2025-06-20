Європейські дипломати закликали Іран продовжувати переговори зі США

Міністри закордонних справ Великої Британії, ФРН, Франції, та головний дипломат ЄС провели у п'ятницю в відділенні ООН у Женеві (Швейцарія) зустріч із міністром закордонних справ Ісламської республіки Іран Аббасом Аракчі, на якій закликали іранську сторону продовжувати переговорний процес із Сполученими Штатами, повідомляє Sky News/

"Ми чітко заявили, що Іран не може мати ядерної зброї… Європа вже багато років чітко заявляють, що цього не може статися. Ми зацікавлені в продовженні поточних дискусій та переговорів з Іраном і закликаємо Іран продовжувати переговори зі Сполученими Штатами. Це небезпечний момент, і надзвичайно важливо, щоб ми не стали свідками регіональної ескалації цього конфлікту", - сказав журналістам після зустрічі міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

"Під час переговорів з Іраном ми дійшли висновку, що ескалація конфлікту в регіоні не принесе користі нікому", — зазначає глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас. "Саме тому ми маємо продовжувати переговори з ООН".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро завершує брифінг, наголошуючи, що дипломатична ініціатива має прокласти шлях до переговорів. Він додає, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про готовність продовжувати переговори.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Ісламської республіки Іран Аббас Аракчі прибув до відділення Організації Об'єднаних Націй у Женеви (Швейцарія), де має провести переговори зі своїми європейськими колегами щодо ядерної та ракетної програм своєї країни, повідомляє британська The Guardian у п'ятницю.

Метою переговорів, які, за словами джерела, відбуваються в координації зі Сполученими Штатами, є переконати іранську сторону дати тверді гарантії того, що вона буде використовувати свою ядерну програму виключно в цивільних цілях.