Інтерфакс-Україна
Події
12:13 20.06.2025

Прохолодна дощова погода очікується в Україні на вихідні

1 хв читати
Прохолодна дощова погода очікується в Україні на вихідні

Невеликі короткочасні дощі пройдуть в Україні у суботу - вночі у північних, Черкаській та Кіровоградській областях, вдень майже по всій території, крім заходу, вітер північно-західний, 7-12 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 16-21°, у південній частині та на Закарпатті до 24°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°.

У Києві в суботу, 21 червня, також невеликий короткочасний дощ (вночі місцями), вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень близько 20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 21 червня найвища температура вдень була  32,8 в 1891р., найнижча вночі  7,6 в 1925р.

В неділю. 22 червня, вночі без опадів, вдень в Україні, крім заходу та крайнього сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°, вдень 19-24°, у західних та південних областях до 26°.

У Києві у неділю вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

Теги: #погода #дощі #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:21 19.06.2025
В Україні в найближчі дві доби очікуються невеликі короткочасні дощі

В Україні в найближчі дві доби очікуються невеликі короткочасні дощі

12:37 18.06.2025
В північно-східних районах України в найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі

В північно-східних районах України в найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі

12:39 17.06.2025
Прохолодна погода з короткочасними дощами збережеться в Україні найближчі два дні

Прохолодна погода з короткочасними дощами збережеться в Україні найближчі два дні

12:45 14.06.2025
Невеликі дощі очікуються в Україні в неділю

Невеликі дощі очікуються в Україні в неділю

13:08 13.06.2025
Прохолодна дощова погода збережеться в Україні у вихідні

Прохолодна дощова погода збережеться в Україні у вихідні

12:51 12.06.2025
Прохолодна з короткочасними дощами та грозами погода збережеться в Україні в найближчі дні

Прохолодна з короткочасними дощами та грозами погода збережеться в Україні в найближчі дні

12:31 12.06.2025
В Україні в п’ятницю очікується погіршення погодних умов

В Україні в п’ятницю очікується погіршення погодних умов

13:07 10.06.2025
В Україні збережеться прохолодна погода, у деяких областях очікуються короткочасні дощі, подекуди – грози

В Україні збережеться прохолодна погода, у деяких областях очікуються короткочасні дощі, подекуди – грози

18:07 08.06.2025
У Києві та області 8 червня та вночі 9 червня гроза - синоптики

У Києві та області 8 червня та вночі 9 червня гроза - синоптики

13:26 08.06.2025
Короткочасні дощі та грози очікуються на більшій частині України у понеділок, на південному сході сильна спека

Короткочасні дощі та грози очікуються на більшій частині України у понеділок, на південному сході сильна спека

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про нічні атаки: що швидше РФ втратить можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні

Не добудувати ХАЕС стане катастрофою для України – глава Міненерго

Захисники України в ніч на 20 червня знищили 70 із 86 задіяних ворогом дронів

Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців

Зеленський готовий зустрічатись і з Путіним, хоча той пересидів конституційні повноваження

ОСТАННЄ

Прикордонники виявили на Львівщині канал незаконного переправлення порушників за кордон за $18,5 тис

Громада Києва відправила чергову партію допомоги бійцям на фронт – Кличко

Join UP! обслужив понад 145 тис українських туристів з початку року

Львів виділив земельні ділянки для будівництва соцжитла на 4,7 тис. мешканців

СБУ затримала ще 6-х проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах України

Китай все більше втягується у війну РФ проти України – Єрмак

ВПП ООН продовжить підтримку України - Зеленський

ДБР затримало посадовця Служби судової охорони за хабарництво при працевлаштуванні

Додаткові виплати від ООН для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю продовжено до кінця липня

Правоохоронці підтвердили відсутність кримінальних проваджень проти керівників підрядника реконструкції сучасного корпусу "Охматдиту" - Ляшко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА