Прохолодна дощова погода очікується в Україні на вихідні

Невеликі короткочасні дощі пройдуть в Україні у суботу - вночі у північних, Черкаській та Кіровоградській областях, вдень майже по всій території, крім заходу, вітер північно-західний, 7-12 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 16-21°, у південній частині та на Закарпатті до 24°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°.

У Києві в суботу, 21 червня, також невеликий короткочасний дощ (вночі місцями), вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень близько 20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 21 червня найвища температура вдень була 32,8 в 1891р., найнижча вночі 7,6 в 1925р.

В неділю. 22 червня, вночі без опадів, вдень в Україні, крім заходу та крайнього сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°, вдень 19-24°, у західних та південних областях до 26°.

У Києві у неділю вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.