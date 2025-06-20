Інтерфакс-Україна
Події
11:12 20.06.2025

Шмигаль заявляє, що підписав відрядження для Чернишова до кінця поточного тижня

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Шмигаль заявляє, що підписав відрядження для Чернишова до кінця поточного тижня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що підписав відрядження для віцепрем’єр-міністра — міністра національної єдності Олексія Чернишова до кінця поточного тижня.

"Відповідні документи підписані з відрядженням до кінця цього тижня" - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), відповідаючи на запитання, на які дати підписано відрядження для Чернишова.

Раніше у Міннацʼєдності заявили, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу. Відрядження проходить у штатному режимі.

Як свідчать соціальні мережі Чернишова, станом на 19 червня він знаходився за кордоном, зокрема, в країнах Європейського Союзу.

У вівторок, 17 червня, Міннац'єдності проводило всеукраїнський форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery", серед заявлених спікерів якого був Чернишов, зокрема анонсувався і підхід до преси. Але за день до події стало відомо, що віцепрем'єр виступить на заході онлайн, позаяк перебуває з робочим візитом за кордоном.

Теги: #шмигаль #чернишов #відрядження

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