Інтерфакс-Україна
Події
10:42 20.06.2025

В Україні за підтримки ПРООН з 2022 року було прибрано 600 тис. тонн відходів руйнації у 6 регіонах – Кабмін

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Завдяки підтримці ПРООН, в Україні з 2022 року було прибрано 600 тис. тонн відходів руйнації у 6 регіонах, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

"Зокрема, у Миколаєві громади вивозять уламки на спеціальні хаби, організовані ПРООН та JICA, і використовують матеріали для будівництва доріг. У Бучі – з-понад 80 тис. тонн відходів руйнації 30% використано для ремонту доріг", - вказується у повідомленні.

Також ПРООН допомагає з водозабезпеченням та поліпшенням екологічного стану річок. Наприклад, після катастрофи на Каховській ГЕС, ПРООН спільно з EU FPI надали 22 громадам Дніпропетровщини 40 очисних установок та 15 водовозів. Це дозволило забезпечити понад 139 тис. мешканців доступом до безпечної питної води.

"Наразі є попередні домовленості щодо реалізації проекту з відновлення водності річки Саксагань та забезпечення водою 1,4 млн людей", - зазначили в Кабміні.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук в ході зустрічі із заступником Генерального секретаря ООН Хаолян Сюй, постійним Представником ПРООН в Україні Яко Сільє та заступником Постійного Представника ПРООН в Україні Христофоросом Політісом висловила вдячність за підтримку.

"Вдячна ПРООН за стратегічне партнерство – як у реалізації екологічних реформ та формуванні сучасної природоохоронної політики, так і за оперативне реагування на екологічні виклики, з якими стикається наша країна. Впевнена, що матимемо ще багато реалізованих успішних кейсів та нових ідей і напрямків співпраці", - зазначила Гринчук.

Теги: #кабмін #проон

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