Росіяни за добу атакували Харків та 8 населених пунктів області, 6 людей постраждали – ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 8 населених пунктів Харківської області, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, з них 2 – діти", - написав Синєгубов в телеграм-каналі вранці в п’ятницю, 20 червня.

За його даними, у м. Харків постраждали 27-річна жінка та дівчата 12 і 17 років. У селі Високий постраждала 33-річна жінка, у селі Коротич Пісочинської громади – 53-річний чоловік, у м. Вовчанськ –36-річна жінка.

Ворог атакував 6 БпЛА Шевченківський, Київський та Основ'янський райони Харкова.

Також росіяни активно застосовували по Харківщині різні види озброєння: 3 КАБ, 3 БпЛА типу "Шахед", 12 БпЛА типу "Герань-2", 1 БпЛА типу "Ланцет" та 2 fpv-дрони.

В результаті ударів було пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Так, у м. Харків пошкоджено 6 багатоквартирних будинків, 2 приватні будинки, 51 автомобіль, гараж, господарчу споруду, у Харківському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 5 автомобілів, господарчу споруду, ліцей, газо- та електромережі (сел. Високий), 3 склади, вантажний автомобіль (сел. Коротич), у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (м. Куп'янськ), у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (м. Вовчанськ).