Олесь Довгий написав заяву про припинення повноважень нардепа

Народний депутат Верховної ради України Олесь Довгий написав заяву про припинення повноважень та йде з політики.

"Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата. Дві репліки. Перша: не планую балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Друга: планую надалі підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти… ", - написав він на сторінці у Facebook у середу.

Довгий додав до допису, що він вірить в Україну та дякує родині, друзям і команді за підтримку.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, Олесь Станіславович Довгий обраний у виборчому округу № 102, Кіровоградська область, позафракційні, був головою підкомітету з питань медичного страхування парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

З відкритих джерел відомо, що Довгому – 45 років, в політиці він з 2015 року, коли став одним з керівників групи "Воля народу". На місцевих виборах 2006 року Олесь Довгий пройшов до Київської міської ради від Блоку Леоніда Черновецького, 28 квітня того ж року був обраний заступником голови — секретарем Київради. 2011 року склав повноваження секретаря Київради на знак протесту проти політики Віктора Януковича.

У жовтні 2014-го був обраний народним депутатом на позачергових парламентських виборах по виборчому округу № 102 (Кіровоградська область). У 2016 році Довгого обрали офіційним представником промисловців, підприємців і роботодавців у Парламенті, також він очолив Офіс представників бізнесу у ВР. 21 липня 2019 року був повторно обраний народним депутатом на позачергових парламентських виборах по виборчому округу № 102 (Кіровоградська область).

Був фігурантом впровадження через можливі порушення регламенту при голосуванні Київської міськради, але Спеціалізована антикорупційна прокуратура не змогла знайти достатніх доказів порушення закону Довгим та закрила справу у 2017 році.