Інтерфакс-Україна
Події
17:49 18.06.2025

Хакатон НАТО з протидії FPV на оптоволокні зібрав рекордну кількість пропозицій, чверть – з України

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Хакатон НАТО з протидії FPV на оптоволокні зібрав рекордну кількість пропозицій, чверть – з України

На 16-й Міжнародний інноваційний конкурс НАТО подано 162 пропозиції, 42 із них – від українських учасників, фіналістів конкурсу буде оголошено 20 червня в Таллінні, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Розробники подали 162 пропозиції на організований Спільним центром НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) Міжнародний інноваційний конкурс НАТО, присвячений боротьбі з FPV-дронами, що керуються через оптоволокно", - йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у середу.

Зазначається, що така кількість заявок на участь в 16-му конкурсі NATOInnovation Challenge стала абсолютним рекордом за всю історію проведення інноваційних хакатонів НАТО. "Серед заявок – 42 проєкти рішень від українських розробників, що підтверджує високий рівень розвитку оборонних технологій, попри триваючу російську війну проти України", - наголосили у Міноборони.

За словами директора з імплементації програм JATEC Валерія Вишнівського, участь України дає вітчизняним розробникам можливість заявити про себе на рівні НАТО. "Це значно підвищує технологічну взаємосумісність між Збройними силами України та силами НАТО, що є ключовим для колективної безпеки", – сказав він.

Інноваційні конкурси проводяться під керівництвом Командування ОЗС НАТО з питань трансформації (АСТ). Цього року JATEC вже провів хакатон щодо протидії керованим авіабомбам (КАБ), де українські фахівці вперше долучилися до складу журі.

Поточний конкурс зосереджено на пошуку технологій, здатних ефективно протидіяти FPV-дронам, які демонструють виняткову стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Координатор інноваційних конкурсів НАТО П’єр Делом зазначив: "Інноваційний виклик поєднує операторів, інноваторів та осіб, які приймають рішення, на ранніх етапах процесу, щоб перетворити потреби поля бою на масштабовані, взаємосумісні рішення. Це дозволяє НАТО залучати широку мережу стартапів, академічних кіл та промисловості для впровадження проривних ідей".

Повідомляється, що наразі триває оцінка пропозицій, поданих на конкурс щодо боротьби з FPV-дронами. Фіналістів буде оголошено 20 червня в Таллінні під час публічної презентації результатів цього хакатону.

"Переможці конкурсу отримають не лише доступ до експертного середовища НАТО, а й нові можливості для інтеграції своїх технологій у спільні оборонні ініціативи, тим самим зміцнюючи оборонні спроможності України та її союзників по НАТО", - зазначається у повідомленні Міноборони.

Теги: #нато #конкурс #fpv_дрони

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