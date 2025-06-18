Кандидат на посаду голови БЕБ представив план реформування інституції
Кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки України Віктор Дубовик оприлюднив власну стратегію перезапуску відомства, зосереджену на переході до аналітичної моделі роботи.
У відповідь на затягування конкурсного відбору Дубовик презентував план дій на перші 100 днів, що передбачає аудит діяльності БЕБ, оновлення кадрового складу, підготовку інституційних змін та впровадження ІТ-рішень.
"Суспільство втратило довіру до БЕБ. Потрібен повний перезапуск - з новим обличчям, новою філософією і новими підходами", - зазначив він у Facebook.
На думку кандидата, сьогоднішній стан БЕБ характеризується відсутністю ефективного лідерства та довіри. Замість карального підходу пропонується сфокусуватися на запобіганні економічним правопорушенням, створивши сервісну модель для громадян, бізнесу і держави.