Інтерфакс-Україна
Події
10:40 18.06.2025

Кандидат на посаду голови БЕБ представив план реформування інституції

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Кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки України Віктор Дубовик оприлюднив власну стратегію перезапуску відомства, зосереджену на переході до аналітичної моделі роботи.

У відповідь на затягування конкурсного відбору Дубовик презентував план дій на перші 100 днів, що передбачає аудит діяльності БЕБ, оновлення кадрового складу, підготовку інституційних змін та впровадження ІТ-рішень.

"Суспільство втратило довіру до БЕБ. Потрібен повний перезапуск - з новим обличчям, новою філософією і новими підходами", - зазначив він у Facebook.

На думку кандидата, сьогоднішній стан БЕБ характеризується відсутністю ефективного лідерства та довіри. Замість карального підходу пропонується сфокусуватися на запобіганні економічним правопорушенням, створивши сервісну модель для громадян, бізнесу і держави.

 

Теги: #беб #дубовик

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