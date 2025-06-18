Кількість загиблих внаслідок ракетно-дронової атаки ворога на Київ в ніч на 17 червня зросла до 21

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Тіла ще п'яти загиблих деблоковано з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерховки у Солом'янському районі Києва, повідомила ДСНС у телеграм-каналі станом на 7:00 середи.

"У Солом'янському районі всю ніч безперервно тривали пошукові роботи. Станом на 07.00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб. Всього за вказаною адресою вилучено тіла 16 осіб. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Всього у столиці загинула 21 особа та 134 людини постраждало.