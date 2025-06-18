Келлог планує поїздку в Білорусь і зустріч з Лукашенком - ЗМІ

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог планує візит до Білорусі, повідомляє Reuters, посилаючись на джерела.

"Високопоставлений представник адміністрації Трампа планує найближчими днями відвідати Білорусь, щоб зустрітися з президентом країни, повідомили чотири джерела, поінформовані з цього питання, оскільки переговори про припинення вогню між Україною і Росією залишаються безрезультатними", - йдеться в повідомленні Reuters.

Якщо Келлог зустрінеться з Лукашенком, він стане найвищим посадовцем США, який відвідає авторитарну державу за останні роки – відзначає агенція.

"Точний порядок денний зустрічі невідомий, хоча Келлогг у приватних розмовах назвав цю поїздку кроком, який може допомогти розпочати мирні переговори, спрямовані на припинення війни Росії проти України, повідомили два джерела, які побажали залишитися анонімними, оскільки інформація про поїздку не була оприлюднена", - пише Reuters.

Державний департамент і посольство Білорусі у Вашингтоні відмовилися від коментарів, а компанія "Келлог" і Білий дім не відповіли на запити Reuters про коментарі щодо цієї інформації.

"Планування таких поїздок вимагає ретельних переговорів, і не виключено, що поїздка може бути скасована або змінена в останній момент", - зазначає Reuters.

Неназваний американський чиновник повідомив Reuters, що в адміністрації Трампа обговорювали способи вивести Мінськ зі сфери впливу Москви і повернути його на орбіту Вашингтона, хоча б незначною мірою.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/trumps-ukraine-envoy-meet-belarus-lukashenko-sources-say-2025-06-17/