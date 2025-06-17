Інтерфакс-Україна
Події
23:35 17.06.2025

Тіла ще трьох людей деблокували рятувальники з-під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки у Києві – ДСНС

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Кількість загиблих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки ворога по Києву у ніч на вівторок зросла до 16, повідомляє ДСНС України у Телеграм.

"Станом на 23.20 у Солом'янському районі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 3 загиблих осіб. Всього за вказаною адресою вилучено тіла 11 осіб. Роботи тривають. Всього у столиці загинуло 16 осіб та 134 людини постраждало", - сказано в повідомленні ДСНС.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/44519

Теги: #київ #наслідки #атака

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