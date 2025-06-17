Інтерфакс-Україна
Події
22:58 17.06.2025

Зеленський і Стармер обговорили напрямки санкційного тиску на РФ

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на полях саміту лідерів держав-членів G7 у Канаді у вівторок.

"Скоординували з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером наші позиції для досягнення тривалого миру. Під час зустрічі обговорили, що для того, щоб примусити Росію припинити цю війну, потрібні скоординовані зі всіма країнами G7 санкції проти її енергетики, банківського сектору, тіньового флоту та військово-промислового комплексу", - повідомив Зеленський у офіційному телеграм-каналі.

"Окрім цього, нашим пріоритетом є посилення протиповітряної оборони – системи ППО й ракети до них. Це підтверджується постійними масованими російськими атаками, які, на жаль, забирають життя українців", - додав він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14750

Теги: #стармер #британія #зеленський

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