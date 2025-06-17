Інтерфакс-Україна
Події
17:26 17.06.2025

ЄБРР профінансує другу фазу проєкту з оцифрування геоданих в Україні – глава Міндовкілля

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ЄБРР профінансує другу фазу проєкту з оцифрування геоданих в Україні – глава Міндовкілля

Державне науково-виробниче підприємство "Державний інформаційний геологічний фонд України" (ДНВБ "Геоінформ України")в підписав контракт з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) щодо продовження співпраці в оцифруванні геологічної інформації, повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"Лише минулого тижня мали продуктивний діалог із Віцепрезидентом Європейського Банку Реконструкції та Розвитку Марком Боуманом. За підсумками цієї зустрічі ДНВП "Геоінформ України" підписав важливий контракт з ЄБРР щодо продовження співпраці в оцифровуванні геологічної інформації. Контракт передбачає фінансування робіт на 1 млн 821 тис. євро", - написала вона в Facebook у вівторок.

За словами Гринчук, таким чином фактично розпочинається друга фаза проєкту, що реалізується в Україні з 2021 року в рамках меморандуму про взаєморозуміння між ЄС і Україною щодо стратегічного партнерства у сфері сировинних матеріалів. У рамках цієї фази планується оцифрувати 60 тис. книг геологічної інформації, у тому числі щодо стратегічної та критичної сировини.

"Формування та надання галузі якісної геологічної інформації - серед наших пріоритетів. Адже така робота дозволить залучити інвестиції у сектор та забезпечити його сталий розвиток. Наразі у геологічному архіві ДНВП "Геоінформ України" зберігаються великі обсяги цінних геологічних документів, карт та даних у паперовому форматі. Для ефективного використання їх необхідно оцифрувати, впорядкувати, здійснити геоприв'язку, забезпечити метаданими та зробити доступними для інвесторів", - зазначила вона.

У рамках першої фази, яка тривала шість місяців з липня 2023 року, було вдосконалено Державний геологічний вебпортал, придбано необхідне технічне обладнання, програмне забезпечення та оцифровано перших 6 тис. книг геологічних звітів, які розміщено на інтерактивній мапі з англомовними метаданими по 125 ділянках надр.

Теги: #єбрр #гринчук_світлана

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