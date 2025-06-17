Рада має намір дозволити державним і комунальним закладам надавати платні послуги у сфері фізкультури та спорту

Верховна Рада має намір дозволити державним і комунальним закладам надавати платні послуги у сфері фізичної культури та спорту, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"255 нардепів за основу ухвалила законопроєкт (№12284) щодо надання державними й комунальними закладами платних послуг у сфері фізичної культури та спорту, що не є орендою", - написала Геращенко у телеграмі у вівторок.

За її словами, згідно з законопроєктом, не буде вважатися орендою, якщо державні спортивні заклади надають свої спортивні майданчики в погодинне користування.

"Але це стосується лише тих випадків, коли спортивна споруда внесена до Електронного реєстру спортивних споруд, або Кабмін затвердить перелік платних послуг, які можуть надаватися", - зазначила народна депутатка.

Геращенко підкреслила, що запропоновані зміни до ст. 2 закону "Про оренду державного та комунального майна" дозволять спортивним закладам офіційно надавати платні послуги, зокрема, погодинні, без оформлення довгострокової оренди.