Інтерфакс-Україна
Події
16:17 17.06.2025

Рада має намір дозволити державним і комунальним закладам надавати платні послуги у сфері фізкультури та спорту

1 хв читати
Рада має намір дозволити державним і комунальним закладам надавати платні послуги у сфері фізкультури та спорту

Верховна Рада має намір дозволити державним і комунальним закладам надавати платні послуги у сфері фізичної культури та спорту, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"255 нардепів за основу ухвалила законопроєкт (№12284) щодо надання державними й комунальними закладами платних послуг у сфері фізичної культури та спорту, що не є орендою", - написала Геращенко у телеграмі у вівторок.

За її словами, згідно з законопроєктом, не буде вважатися орендою, якщо державні спортивні заклади надають свої спортивні майданчики в погодинне користування.

"Але це стосується лише тих випадків, коли спортивна споруда внесена до Електронного реєстру спортивних споруд, або Кабмін затвердить перелік платних послуг, які можуть надаватися", - зазначила народна депутатка.

Геращенко підкреслила, що запропоновані зміни до ст. 2 закону "Про оренду державного та комунального майна" дозволять спортивним закладам офіційно надавати платні послуги, зокрема, погодинні, без оформлення довгострокової оренди.

Теги: #спорт #фізична_культура #верховна_рада #послуги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:09 17.06.2025
Рада повторно ухвалила закон про створення Єдиного держреєстру військовослужбовців

Рада повторно ухвалила закон про створення Єдиного держреєстру військовослужбовців

15:35 17.06.2025
Рада ухвалила зміни до законодавства щодо призначення та отримання одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця

Рада ухвалила зміни до законодавства щодо призначення та отримання одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця

18:58 16.06.2025
УЗА закликала ВР відхилити "олійні правки", уряд – розробити стратегію розвитку внутрішньої переробки та експорту

УЗА закликала ВР відхилити "олійні правки", уряд – розробити стратегію розвитку внутрішньої переробки та експорту

16:57 11.06.2025
COSAC закликала міжнародну спільноту посилити підтримку України

COSAC закликала міжнародну спільноту посилити підтримку України

15:59 11.06.2025
Уряд готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на близько 400 млрд грн – Підласа

Уряд готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на близько 400 млрд грн – Підласа

16:21 04.06.2025
Рада планує зобов'язати студентів-медиків проходити військову підготовку - законопроєкт

Рада планує зобов'язати студентів-медиків проходити військову підготовку - законопроєкт

15:40 04.06.2025
Рада має намір гарантувати одноразові виплати сімʼям військових, загиблих у полоні

Рада має намір гарантувати одноразові виплати сімʼям військових, загиблих у полоні

14:40 04.06.2025
Рада підтримала законопроєкт, який гарантує військовослужбовцям отримання освіти без відриву від служби - нардеп

Рада підтримала законопроєкт, який гарантує військовослужбовцям отримання освіти без відриву від служби - нардеп

17:44 03.06.2025
Рада прийняла закон про факторинг

Рада прийняла закон про факторинг

15:55 03.06.2025
Рада проголосувала за закон щодо фінінклюзії, необхідний "Укрпошті" для запуску банку

Рада проголосувала за закон щодо фінінклюзії, необхідний "Укрпошті" для запуску банку

ВАЖЛИВЕ

Київ постраждав від однієї з найсмертоносніших атак за рік – заява Моніторингової місії ООН з прав людини

Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

Перший в Україні Меморіал воєнним розвідникам відкрито у Києві

Глава МВС: від ворожих ударів по всій Україні постраждали 139 осіб, з них 15 загинули, пошукові роботи тривають

В Києві 18 червня оголошене Днем жалоби – мер

ОСТАННЄ

З будинку в Солом’янському районі врятували 26 людей, рятувальні роботи тривають – ДСНС

Кількість загиблих в Одесі зросла до двох – прокуратура

Трамп достроково покинув саміт G7, не зустрівшись з Зеленським – ЗМІ

ЄБРР профінансує другу фазу проєкту з оцифрування геоданих в Україні – глава Міндовкілля

Точицький: сприйняття культури в Україні десь на рівні "міністр дістань квиточок"

МЗС після масованого обстрілу закликає світову спільноту вжити конкретних кроків для посилення тиску на РФ та зміцнення України

Обрано новий склад Наукового комітету Нацради з питань розвитку науки і технологій

Іноземні дипломати відвідали місце російського удару по житловому будинку в Києві

На Київщині шукають ділянку для будівництва заводу з виробництва та переробки шин

В Києві підтверджено загибель 10 осіб, під завалами ще можуть лишатися люди – Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА