В Києві 18 червня оголошене Днем жалоби – мер

День жалоби оголошений в Києві у середу, 18 червня, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Завтрашній день, 18 червня, в Києві оголошений Днем жалоби. У пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - написав він у Телеграмі у вівторок.

Він проінформував, що у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 18 червня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

За його словами, розбір завалів у столиці триває. "На цей час точно відомо про трьох загиблих у Дарницькому районі", - уточнив мер. "Постраждали внаслідок атаки ворога на Київ 114 людей", - додав він.

Як повідомлялося, внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та ракет у вівторок, 17 червня, загинуло 15 людей, 99 постраждали, 59 з них - ушпиталено. Ці дані можуть змінюватись, оскільки йде розбір завалів будинку, у який влучила ворожа ракета.