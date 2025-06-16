Інтерфакс-Україна
Події
19:35 16.06.2025

Трамп не має наміру підписувати заяву G7 щодо Ірану

1 хв читати
Трамп не має наміру підписувати заяву G7 щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп не буде підписувати заяву G7 щодо ситуації з Ізраїлем та Іраном, у якій країни "сімки" закликають обидві сторони захищати мирних громадян, повідомляє в понеділок CBS News з посиланням на джерела.

"Журналісти отримали доступ до чорнового варіанту заяви G7 щодо Ірану. Трамп не має наміру підписувати цей документ", - пише видання з посиланням на американського чиновника.

Джерела повідомили CBS News, що президент США має намір продовжити роботу над тим, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї.

За даними видання, у чорновому варіанті заяви йдеться про моніторинг ядерної програми Ірану, заклик до Ірану та Ізраїлю захищати мирних громадян і підтвердження прихильності миру.

 

Теги: #іран #трамп #сша #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:46 16.06.2025
Трамп вважає можливими нові санкції проти Росії

Трамп вважає можливими нові санкції проти Росії

19:37 16.06.2025
Компанія Трампа запустить віртуального оператора зв'язку, випускатиме смартфони у США

Компанія Трампа запустить віртуального оператора зв'язку, випускатиме смартфони у США

19:03 16.06.2025
Трамп шкодує через виключення Росії з G8

Трамп шкодує через виключення Росії з G8

18:04 16.06.2025
Трамп прибув до Канади на саміт G7

Трамп прибув до Канади на саміт G7

17:00 16.06.2025
Зеленський: ми всі повинні працювати над тим, щоб союз між Америкою і Європою не розвалився

Зеленський: ми всі повинні працювати над тим, щоб союз між Америкою і Європою не розвалився

16:39 16.06.2025
Зеленський має намір обговорити з Трампом купівлю оборонного пакету

Зеленський має намір обговорити з Трампом купівлю оборонного пакету

14:15 16.06.2025
На об'єкті зі збагачення урану в іранському Натанзі нових пошкоджень не виявлено - МАГАТЕ

На об'єкті зі збагачення урану в іранському Натанзі нових пошкоджень не виявлено - МАГАТЕ

11:04 16.06.2025
Глава Євроради перед G7 висловився за колективну підтримку України та за дипломатичний шлях вирішення іранської ядерної проблеми

Глава Євроради перед G7 висловився за колективну підтримку України та за дипломатичний шлях вирішення іранської ядерної проблеми

08:12 16.06.2025
Зеленський і Трамп зустрінуться на полях саміту G7 в Канаді

Зеленський і Трамп зустрінуться на полях саміту G7 в Канаді

07:36 16.06.2025
Макрон відкинув ідею Трампа щодо посередництва Путіна між Ізраїлем та Іраном

Макрон відкинув ідею Трампа щодо посередництва Путіна між Ізраїлем та Іраном

ВАЖЛИВЕ

Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР

Україна на G7 має намір обговорювати питання використання заморожених активів РФ, санкції та обмеження цін на нафту - Зеленський

РФ пропонувала Україні міняти вивезених українських дітей на російських військовополонених – Зеленський

Зеленський має намір обговорити з Трампом купівлю оборонного пакету

Глава МВС України: РФ навмисно ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих

ОСТАННЄ

Канада на саміті G7 оголосить про новий пакет допомоги Україні

Через ворожий авіаудар по Купʼянську 2 мирних мешканці постраждали, ще троє могли загинути – прокуратура

Європейські лідери G7 провели координаційну зустріч перед відкриттям саміту

Україна й Австрія підписали декларацію про поглиблення двосторонньої економічної співпраці

Літак Зеленського вилетів з Австрії до Канади

Зеленський обговорив з канцлером Австрії посилення санкцій проти РФ

На Одещині викрили злочинну групу на розкраданні майже 4 млн грн на закупівлі укриттів - Нацполіція

Україна й Австрія підписали п'ять документів, зокрема, у сфері безпеки - ОП

Комітет Ради підтримав законопроєкт про реєстр військовослужбовців – Черногоренко

Фіцо висловив підтримку членству України в ЄС у разі виконання українською стороною всіх умов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА