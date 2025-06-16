Трамп не має наміру підписувати заяву G7 щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп не буде підписувати заяву G7 щодо ситуації з Ізраїлем та Іраном, у якій країни "сімки" закликають обидві сторони захищати мирних громадян, повідомляє в понеділок CBS News з посиланням на джерела.

"Журналісти отримали доступ до чорнового варіанту заяви G7 щодо Ірану. Трамп не має наміру підписувати цей документ", - пише видання з посиланням на американського чиновника.

Джерела повідомили CBS News, що президент США має намір продовжити роботу над тим, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї.

За даними видання, у чорновому варіанті заяви йдеться про моніторинг ядерної програми Ірану, заклик до Ірану та Ізраїлю захищати мирних громадян і підтвердження прихильності миру.