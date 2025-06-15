Інтерфакс-Україна
Події
18:09 15.06.2025

Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть – Трамп

1 хв читати
Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність укладання угоди між Ізраїлем та Іраном, які в останні дні завдали ударів по територіях одне одного.

"Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть, так само, як я змусив Індію та Пакистан укласти, у цьому випадку використовуючи торгівлю зі Сполученими Штатами, щоб привнести розум, згуртованість та здоровий глузд у переговори з двома чудовими лідерами, які змогли швидко прийняти рішення та зупинитися!" - написав Трамп у соцмережі Truth Social в неділю.

При цьому він заявив, що зупинив конфлікти "між Сербією та Косово", а також не допустив конфлікту "між Єгиптом та Ефіопією". "Так само незабаром у нас буде мир між Ізраїлем та Іраном!... Зараз відбувається багато дзвінків та зустрічей. Я багато роблю і ніколи ні за що не отримую похвали, але це нормально, люди розуміють. Зробіть Близький схід знову великим!" - додав Трамп.

Теги: #іран #ізраїль #сша #іран_ізраїль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:09 15.06.2025
Пʼятеро громадян України загинули внаслідок ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок

Пʼятеро громадян України загинули внаслідок ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок

17:06 15.06.2025
Посольство України після обстрілів Ізраїлю: Сподіваємося, що західний світ об'єднається проти терору Осі Зла

Посольство України після обстрілів Ізраїлю: Сподіваємося, що західний світ об'єднається проти терору Осі Зла

11:03 15.06.2025
Ексголова "Нафтогазу" попереджає про можливе подорожчання газу після ударів Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану

Ексголова "Нафтогазу" попереджає про можливе подорожчання газу після ударів Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану

09:01 15.06.2025
США не мають жодного відношення до останнього нападу Ізраїлю на Іран, заявив Трамп

США не мають жодного відношення до останнього нападу Ізраїлю на Іран, заявив Трамп

04:45 15.06.2025
Іранський режим двічі намагався вбити Трампа, заявляє Нетаньягу

Іранський режим двічі намагався вбити Трампа, заявляє Нетаньягу

02:44 15.06.2025
Трамп відреагував на стрілянину в Міннесоті, де вбито представницю демократів та поранено сенатора штату

Трамп відреагував на стрілянину в Міннесоті, де вбито представницю демократів та поранено сенатора штату

02:00 15.06.2025
Через черговий ракетний удар Ірану по Ізраїлю загинули троє людей і щонайменше 14 поранених

Через черговий ракетний удар Ірану по Ізраїлю загинули троє людей і щонайменше 14 поранених

01:35 15.06.2025
Напередодні саміту G7 президентка ЄК і Трамп обговорили ситуацію на Близькому Сході та в Україні

Напередодні саміту G7 президентка ЄК і Трамп обговорили ситуацію на Близькому Сході та в Україні

23:50 14.06.2025
Ізраїльські сили ППО збивають ракети, запущені з території Ірану

Ізраїльські сили ППО збивають ракети, запущені з території Ірану

23:01 14.06.2025
Миру не буде, поки в Ірану є ядерна зброя, заявив Трамп

Миру не буде, поки в Ірану є ядерна зброя, заявив Трамп

ВАЖЛИВЕ

Пʼятеро громадян України загинули внаслідок ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих – Коордштаб

ППО знешкодила 167 зі 194 засобів повітряного ураження, якими РФ атакувала Україну

Окупанти атакували обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури на Полтавщині

Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині

ОСТАННЄ

Макрон прибув з візитом європейської солідарності до Гренландії

Інженерно-фортифікаційні споруди на межі Дніпропетровської та Донецької областей існують – DeepState

МЗС України закликає країни-партнери запровадити санкції проти РФ після атаки по Кременчуку

Зеленський: Потрібні санкції проти банків і фінсектору РФ; США, ЄС і G7 можуть це забезпечити

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих – Коордштаб

Потепління очікується в Україні на початку тижня, у більшості областей невеликі дощі

Пасажиропотік через кордон в другий тиждень літа збільшився ще на 3%

Агенти ГУР знеструмили об'єкти ВПК в російському Калінінграді - джерело

СБУ затримала у Хмельницькій області навідницю, яка ще й робила вибухівку

СБУ затримала в Рівненській області навідника, який готував удари окупантів по аеродромах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА