Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність укладання угоди між Ізраїлем та Іраном, які в останні дні завдали ударів по територіях одне одного.

"Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть, так само, як я змусив Індію та Пакистан укласти, у цьому випадку використовуючи торгівлю зі Сполученими Штатами, щоб привнести розум, згуртованість та здоровий глузд у переговори з двома чудовими лідерами, які змогли швидко прийняти рішення та зупинитися!" - написав Трамп у соцмережі Truth Social в неділю.

При цьому він заявив, що зупинив конфлікти "між Сербією та Косово", а також не допустив конфлікту "між Єгиптом та Ефіопією". "Так само незабаром у нас буде мир між Ізраїлем та Іраном!... Зараз відбувається багато дзвінків та зустрічей. Я багато роблю і ніколи ні за що не отримую похвали, але це нормально, люди розуміють. Зробіть Близький схід знову великим!" - додав Трамп.