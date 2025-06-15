Інтерфакс-Україна
Події
02:44 15.06.2025

Трамп відреагував на стрілянину в Міннесоті, де вбито представницю демократів та поранено сенатора штату

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Президент США Дональд Трамп відреагував на стрілянину в штаті Міннесота, де вбито представницю законодавчих зборів штату Міннесота Меліссу Гортман та її чоловіка, а сенатора штату Джона Гоффмана і його дружину поранено в результаті окремих збройних нападів у суботу вранці в їхніх будинках.

"Мене проінформували про жахливу стрілянину, що сталася в Міннесоті, яка, схоже, була цілеспрямованим нападом на законодавців штату", - написав він в Truth.

За словами Трампа, генеральний прокурор США Пам Бонді та ФБР розслідують ситуацію.

"Таке жахливе насильство не буде терпітися у Сполучених Штатах Америки. Благослови Боже чудових людей Міннесоти, справді чудового місця", - написав він.

Раніше губернатор штату Міннесота Тім Волз повідомляв, що Мелісса Гортман, представниця Демократичної партії, та її чоловік загинули внаслідок нападу, який губернатор Волз охарактеризував як "політично мотивоване вбивство". Сенатор Джон Гоффман і його дружина, також демократи, отримали кілька вогнепальних поранень і були прооперовані.

За його словами, триває масштабна операція з розшуку стрільця, який видавав себе за працівника поліції. Нападник дзвонив у двері й просив жертв вийти з дому, після чого відкривав вогонь.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114682713948931541

Теги: #реакцій #міннесота #трамп #сша

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