Ізраїль передав США Patriot для відновлення, до України ця система ще не заходила – Зеленський

Україна отримала сигнал, що може розраховувати на старі моделі систем ППО "Patriot", одна система була передана Ізраїлем США для відновлення, в Україні її поки не бачили, заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з журналістами 13 червня, глава держави зазначив, що домовлявся з прем’єр-міністром Ізраїлю Бенджаміном Нетаньягу до нападу ХАМАСа на Ізраїль, що Україна зможе купити системи Барак-8.

"Ми з ним домовилися, що ми йдемо цим шляхом. Але потім почався цей напад і ми не отримали відповідні речі. Не було сенсу говорити, вони займалися собою", - сказав президент.

За його словами, згодом Україна отримала інформацію, що може розраховувати на якісь старі моделі Patriot.

"Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Не буду казати про кількість, просто не хочу брехати - ми розраховували на чотири, хтось казав, що у них там ще якась цифра. Але в кінці кінців одна система була передана Ізраїлем Сполученим Штатам Америки для відновлення. Ми цю систему на території України ще не бачили", - наголосив Зеленський.