МЗС: в Україні з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході, нагадуємо, що іранський режим підтримує Росію у війні проти України

В Україні з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході у зв’язку із нанесенням Ізраїлем цієї ночі ударів по об’єктах на території Ірану, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках", - наголошується у заяві.

В МЗС підкреслили, що важливо уникнути подальшої дестабілізації регіону, запобігти цивільним жертвам.

"Принагідно нагадуємо, що іранський режим підтримує Росію в її незаконній загарбницькій війні проти України та надає Москві зброю для вбивства українців. Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами". - йдеться у заяві.

Україна переконана, що відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й усієї міжнародної спільноти, а безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов'язаними.

"У цьому контексті закликаємо міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів — Росії, Ірану та Північної Кореї", - закликали у МЗС.