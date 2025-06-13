Інтерфакс-Україна
Події
11:24 13.06.2025

В Україні створили копію пошкодженої військами РФ маріупольської мозаїки Горської "Боривітер"

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В Україні створили копію пошкодженої військами РФ маріупольської мозаїки Горської "Боривітер"
Фото: https://www.facebook.com/yaroslava.gres

В Україні створили копію пошкодженої окупаційними військами РФ маріупольської мозаїки Алли Горської "Боривітер", повідомила співзасновниця піар-агенції Gres Todorchuk, координаторка платформи UNITED24 Ярослава Гресь.

"Неможливо, просто неможливо відірвати очей. "Боривітер" Горської. Знищений росіянами в Маріуполі. Відновлений до найменших деталей у Києві. Відтепер, завдяки унікальній конструкції, здатний подорожувати країною та світом. Наша гордість і величезна любов", - написала Гресь в мережі Facebook.

Вона нагадала, що у 1967 році команда художників-монументалістів на чолі з видатною мисткинею Аллою Горською створила мозаїчне панно "Боривітер" у Маріуполі.

"Сміливе поєднання матеріалів, чергування кольорів та рельєфів зробили «Боривітер» символом творчої свободи. Через три роки Аллу Горську — одну з лідерок українського шістдесятництва — вбили радянські спецслужби. У 2022 році мозаїка була суттєво пошкоджена під час російського вторгнення. Наразі її доля невідома", - розповіла Гресь.

За її словами, в рамках проекту за підтримки команди Ukraine WOW і онлайн-ритейлер Rozetka, 15 художників монументалістів три місяці збирали "Боривітер" в ангарі, повторюючи кожну найменшу дрібничку, щоб панно нічим не відрізнялося від того, що чекає в Маріуполі.

"700 кілограмів смальти, яку вже давно не випускають, були спочатку знайдені по всій країні, викуплені і доставлені в Київ. Частина матеріалів їхала з Італії… Далі була розроблена унікальна конструкція з 68 пазлів, яка дозволяє "Боривітру" подорожувати, що для мозаїки велика рідкість. Першим містом, яке він побачить, стане Харків, далі — Львів, а далі — європейські столиці", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, Гресь повідомила, що у межах проєкту створено другу копію мозаїки, яку розділили на 1250 фрагментів.

"Ми пропонуємо українцям стати хранителями мозаїки, щоб одного дня допомогти відновити “Боривітер” у вільному українському Маріуполі. Усі кошти від продажу фрагментів мозаїки будуть направлені на реставрацію єдиної київської роботи Алли Горської “Вітер” та організацію турне “Боривітра” Україною і світом", - розповіла вона.

Побачити "Боривітер" у Києві можна на Майдані Незалежності до 22 червня.

У свою чергу, співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін зазначив в мережі Facebook: "Кожного разу, коли я бачу, як росіяни нищать українську культуру, обкрадають українські музеї, змінюють вивіски на містах на свої — мене охоплює лють. Тому, коли я бачу, що ми можемо щось відновити, щось відтворити, я це підтримую. А особливо, якщо "щось" це "Боривітер".

Теги: #ярослава_гресь #мозаїка_боривітер

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