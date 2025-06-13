АМКУ оштрафував аптечну мережу "Мед-Сервіс Днепр" за неподанння інформації про засоби для лікування гострого риніту

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував аптечну мережу ТОВ "Мед-Сервіс Днепр" (Дніпро) на 101 тис. грн за невчасне подання інформації у встановлений строк щодо засобів для лікування гострого риніту.

Як повідомляє АМКУ, відповідне рішення прийнято 12 червня.

Під час розгляду справи, розпочатої за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку лікарських засобів, які можуть використовуватися для лікування гострого риніту, комітет надіслав до аптеки вимогу про надання інформації щодо взаємозамінності лікарських засобів у 10-денний строк, проте "Мед-Сервіс Днепр", надав відповідь із затримкою у сім днів.

Під час встановлення розміру штрафу АМКУ врахував пом’якшуючі обставини та відсутність умислу в діях аптечної мережі.

ТОВ "Мед-Сервіс ДНЕПР", код ЄДРПОУ 41606497, зареєстровано 2017 році. 90% компаній належить ТОВ "Мед-Сервіс Групп".

Кінцевим бенефіціаром виступає Олег Токарев.