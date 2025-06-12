Інтерфакс-Україна
Події
19:27 12.06.2025

Угорщина і Словаччина виступлять проти відмови від енергоресурсів РФ

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Угорщина і Словаччина виступлять проти відмови від енергоресурсів РФ

Влада Угорщини та Словаччини не має наміру погоджуватися на ідею Єврокомісії про обов'язкову відмову від енергоносіїв із РФ, заявив у четвер глава угорського МЗС Петер Сіярто.

"Сьогодні обговорили телефоном нашу позицію з моїм словацьким колегою Юраєм Бланаром. Погодилися, що ми не можемо прийняти настільки серйозне порушення нашого суверенітету", - написав глава МЗС Угорщини в соцмережі.

Сіярто зазначив, що з погляду Угорщини політика у сфері енергетики - прерогатива влади країн ЄС, а не Єврокомісії.

Міністр наголосив, що пропозицію Єврокомісії обговорюватимуть у понеділок міністри енергетики ЄС. Сіярто назвав цю зустріч "великою битвою".

"Буде велика битва в Люксембурзі: міністри енергетики обговорять пропозицію фон дер Ляєн/Зеленського, які хочуть змусити нас припинити купувати газ, нафту і ядерне паливо в Росії", - написав глава МЗС Угорщини.

 

Теги: #угорщина #росія #єс #енергетика

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