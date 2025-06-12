Київ передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів та 5 вантажівок – Кличко

Громада Києва передала бійцям 112-ої бригади Тероборони Києва та 92-ої окремої штурмової бригади Сухопутних військ партію допомоги, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Громада столиці продовжує допомагати нашим військовим. І сьогодні бійцям 112-ої бригади Тероборони Києва передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів. Зокрема, 2300 ударних FPV-дронів (серед них і оптоволоконні), 100 розвідувальних нічних та теплових дронів, 5 наземних станцій керування БпЛА. До цього, від початку 2025 року, військовослужбовцям 112-ої столиця передавала 2000 БпЛА різних типів. Разом із сьогоднішніми – це вже понад 4000", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Крім того, бійці 92-ої окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Сухопутних військ ЗСУ отримали 5 вантажних автомобілів.

"Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. За ці кошти захисники купують вкрай необхідне оснащення — безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ. Ми продовжимо допомагати нашим військовим, постійно шукаючи для цього будь-які можливості", - додав Кличко.