Інтерфакс-Україна
Події
14:49 12.06.2025

Київ передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів та 5 вантажівок – Кличко

1 хв читати
Київ передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів та 5 вантажівок – Кличко

Громада Києва передала бійцям 112-ої бригади Тероборони Києва та 92-ої окремої штурмової бригади Сухопутних військ партію допомоги, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Громада столиці продовжує допомагати нашим військовим. І сьогодні бійцям 112-ої бригади Тероборони Києва передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів. Зокрема, 2300 ударних FPV-дронів (серед них і оптоволоконні), 100 розвідувальних нічних та теплових дронів, 5 наземних станцій керування БпЛА. До цього, від початку 2025 року, військовослужбовцям 112-ої столиця передавала 2000 БпЛА різних типів. Разом із сьогоднішніми – це вже понад 4000", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Крім того, бійці 92-ої окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Сухопутних військ ЗСУ отримали 5 вантажних автомобілів.

"Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. За ці кошти захисники купують вкрай необхідне оснащення — безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ. Ми продовжимо допомагати нашим військовим, постійно шукаючи для цього будь-які можливості", - додав Кличко.

 

Теги: #допомога #зсу #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:01 11.06.2025
"Мадяр" приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем

"Мадяр" приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем

21:57 11.06.2025
Сибіга: підтверджені додаткові пакети допомоги від деяких країн під час зустрічей Зеленського з колегами на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа"

Сибіга: підтверджені додаткові пакети допомоги від деяких країн під час зустрічей Зеленського з колегами на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа"

20:26 11.06.2025
Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

19:32 11.06.2025
Порошенко передав нову партію допомоги на фронт: дрони, техніка, засоби зв’язку

Порошенко передав нову партію допомоги на фронт: дрони, техніка, засоби зв’язку

18:19 11.06.2025
Драпатий завершив виконання обов’язків командувача Сухопутних військ, розповів про досягнення за півроку

Драпатий завершив виконання обов’язків командувача Сухопутних військ, розповів про досягнення за півроку

15:42 11.06.2025
Кабмін погодив залучення воєнізованих та добровольчих формувань тергромад для посилення ППО України

Кабмін погодив залучення воєнізованих та добровольчих формувань тергромад для посилення ППО України

21:19 10.06.2025
Захисник України потребує допомоги: відкрито збір на протез для військового

Захисник України потребує допомоги: відкрито збір на протез для військового

14:01 10.06.2025
Кличко доручив збільшити ще на 2 млрд грн видатки столичного бюджету на підтримку ЗСУ

Кличко доручив збільшити ще на 2 млрд грн видатки столичного бюджету на підтримку ЗСУ

12:47 10.06.2025
Допомога від США станом на зараз надходить, і йде активна розмова щодо закупівлі американської зброї - МЗС

Допомога від США станом на зараз надходить, і йде активна розмова щодо закупівлі американської зброї - МЗС

11:55 10.06.2025
Кличко висунув кандидатуру Зої Ярош на посаду секретаря Київради

Кличко висунув кандидатуру Зої Ярош на посаду секретаря Київради

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль доручив напрацювати механізм для вчасного будівництва й облаштування укриттів на Дніпропетровщині

Завершився черговий етап великого обміну: з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників

Росію не хвилюють людські втрати, її можуть хвилювати тільки жорсткі санкції - Зеленський

Жодна країна не може дозволити собі відставання в технологічному розвитку - Зеленський

На новопавлівському напрямку зафіксовано найбільше боєзіткнень від початку війни

ОСТАННЄ

Наступний етап обміну військовополоненими відбудеться найближчим часом – Буданов

Сибіга: Мені було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора

Зеленський з приводу авіатрощі: Наші думки з родичами та близькими жертв в Індії, Великій Британії, Португалії та Канаді

УЦОЯО готовий до розділення НМТ на 2 дні, але це може зашкодити вступникам з окупованих територій і за кордоном

Для подолання мінімального прохідного балу НМТ з математики потрібно знати предмет на рівні 7 класу - директорка УЦОЯО

Шмигаль доручив напрацювати механізм для вчасного будівництва й облаштування укриттів на Дніпропетровщині

Щонайменше 120 осіб могли загинути під час аварії літака Boeing на заході Індії - ЗМІ

Завершився черговий етап великого обміну: з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників

Зеленський: Лише через справжню єдність ми можемо створити безпекові умови

Росію не хвилюють людські втрати, її можуть хвилювати тільки жорсткі санкції - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА