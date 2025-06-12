Кількість постраждалих у Харкові зросла до 14 - поліція

Станом на ранок четверга кількість постраждалих у Харкові внаслідок нічної масованої атаки ворожих дронів зросла до 14.

"Внаслідок обстрілів 14 харків'ян отримали різні травми, п'ятьох із них доставили до лікарні. Серед постраждалих – четверо дітей 2, 12, 16 та 17 років. Дворічного хлопчика госпіталізовано", - повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У Шевченківському, Салтівському та Слобідському районах міста пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, магазин, школи, дитячий садок, автомобілі.

Розпочато кримінальні провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.