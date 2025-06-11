Сибіга у четвер відвідає з візитом Італію

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає з візитом Рим на запрошення італійського колеги Антоніо Таяні.

Як повідомляє МЗС України, у столиці Італії Сибіга візьме участь в міністерській зустрічі у форматі "Веймар+" за участі колег з Італії, Німеччини, Британії, Іспанії, Франції, Польщі, глави дипломатії ЄС і генерального секретаря НАТО.

Ключовою темою стануть спільні зусилля задля відновлення справедливого миру, санкційний тиск на агресора та посилення України. Міністри також обговорять способи зміцнення європейської безпеки та підготовку до самітів ЄС, Групи семи та НАТО.

На полях заходу міністр також проведе низку окремих двосторонніх зустрічей.