Інтерфакс-Україна
Події
18:08 11.06.2025

ВАКС засудив екснардепа Крючкова до 10,5 років позбавлення волі – ЦПК

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ВАКС засудив екснардепа Крючкова до 10,5 років позбавлення волі – ЦПК

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього нардепа від БЮТ Дмитра Крючкова у справі про недоотримані доходи ПАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" на понад 346 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції.

"Йому призначили покарання у вигляді 10,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалила колегія суддів у складі Віктора Ногачевського, Маркіяна Галабали та Віталія Крикливого", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що цю справу можна вважати першою справою НАБУ: розслідування почали ще у грудні 2015 року, об’єднавши своє перше кримінальне провадження зі справою МВС.

"Розгляд у ВАКС тривав 5 років. За цей час було призначено більш ніж 100 судових засідань. Одні тільки дебати сторони захисту тривали більше року. Також під час розгляду цієї справи Крючков дозволяв собі прийти пʼяним в судове засідання", - зазначається у повідомленні.

Прокурор САП просив для Крючкова 12 років увʼязнення з конфіскацією усього належного йому майна.

Крючков ж називав всі обвинувачення щодо себе "вигадками". В останньому слові озвучив, що вважає себе зовсім невинуватим. 

Крючков оголошення вироку щодо себе заслухав онлайн, оскільки з лютого 2024 перебуває за кордоном.

Раніше він заявляв, що має право постійного проживання в Монако. Пізніше начебто перебував на лікуванні в Швейцарії. Нещодавно казав, що перебуває то у Франції, то у Відні. 

За даними НАБУ, у 2014-2015 роках "Енергомережа", яку очолював Крючков і в.о. голови правління ПАТ "Запоріжжяобленерго" оформили договори про відступлення права вимоги заборгованості за поставлену електроенергію. 

"Енергомережа" зобов’язувалася переказати "Запоріжжяобленерго", як первісному кредитору, гроші. Але розрахунки не були здійснені. 

Це вже другий вирок для Крючкова. У справі про заволодіння коштами "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго" йому призначили 15 років ув’язнення. Наразі справа на розгляді в апеляції.

Теги: #вакс #крючков

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