COSAC закликала міжнародну спільноту посилити підтримку України

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Учасники LXXIII пленарного засідання COSAC (Конференції комітетів у справах ЄС парламентів Євросоюзу та країн-партнерів) закликали міжнародну спільноту посилити всебічну підтримку України аж до укладення справедливого та тривалого миру.

"Спільні дії є інвестицією в європейську безпеку та вирішальним кроком до зменшення загрози майбутньої російської агресії", — говориться у підсумковому документі засідання.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, європейські парламентарі підтримують справедливий та тривалий мир і зазначають, що його не можна досягти без залучення України та європейських країн до переговорного процесу.

COSAC знову засудив невиправдану та незаконну агресію Росії проти України та закликав РФ негайно та без будь-яких умов вивести свої війська з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Учасники сесії COSAC наголосили на необхідності продовження тиску на Росію. Вони закликали запровадити нові санкції проти РФ та протидіяти обходу уже чинних обмежень. Йдеться також про покарання російської влади та всіх винних у міжнародних злочинах, вчинених в Україні - злочинці мають бути притягнуті до відповідальності та засуджені відповідно до норм міжнародного права. Наголошено, що РФ має повністю компенсувати збитки, завдані Україні, в тому числі за рахунок знерухомлених російських активів.

В ухвалі учасники конференції торкнулися і теми примусового вивезення Росією українських дітей.

"COSAC повторює свої попередні заяви, в яких рішуче засуджує незаконну депортацію росією українських дітей. Близько 20 000 дітей депортовані до росії, і депортація триває й досі. Потрібні скоординовані зусилля та створення дорожньої карти для повернення цих дітей. ЄС має чинити тиск на росію та підтримувати механізми відстеження дітей та їхнього повернення", — зазначається у документі.

Учасники COSAC підкреслили, що війна в Україні спричинила екоцид та закликали кваліфікувати дії Росії, як екологічний злочин згідно з Римським статутом.

Щодо європейської інтеграції, COSAC визнала прогрес, досягнутий Україною, Молдовою та країнами Західних Балкан у виконанні Копенгагенських критеріїв. Водночас, COSAC наголосила на необхідності подальших реформ у таких сферах, як верховенство права, боротьба з корупцією, незалежність судової системи, повага до прав людини та захисту прав меншин. COSAC закликала ЄС посилити допомогу країнам-кандидатам у цих сферах.

Як повідомлялось, делегація комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС взяла участь у сесії COSAC у Варшаві.