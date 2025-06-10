Інтерфакс-Україна
Події
13:27 10.06.2025

У Харкові взято під варту безробітну, яка за завданням ФСБ перевіряла місця розташування українських Сил оборони- СБУ

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У Харкові взято під варту безробітну, яка за завданням ФСБ перевіряла місця розташування українських Сил оборони- СБУ
Фото: https://t.me/SBUkr/

Співробітники УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури затримали безробітну мешканку облцентру, яка коригувала російські повітряні рф по місту.

"Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України); ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України)",- повідомляє СБУ.

За даними слідства, жінку завербувала ФСБ РФ, яка звернула на неї увагу через її заклики у соцмережах до створення в Україні так званих буферних зон.

Через телеграм фігурантка отримала список геолокацій, які "потрібно було перевірити і дати детальний опис". Вона встановила, що за цими координатами розташувалися підрозділи Сил оборони та почала розвідувати їхню кількість і технічне оснащення.

"Співробітники СБУ викрили зрадницю одразу після її вербування. Це дозволило задокументувати кожен її крок і затримати за місцем проживання. Одночасно Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій українських військ", - зазначає СБУ.

Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку і телефон із доказами роботи підозрюваної на ФСБ.

Лінгвістична експертиза підтвердила, що у своїх дописах у соцмережах фігурантка публічно поширювала тези Кремля.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Максимальна санкція передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #харків #сбу

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