На Харківщині 4 мирних мешканці постраждали через атаки РФ – ОВА

Протягом минулої доби окупаційна армія РФ обстрілювала вісім населених пунктів Харківської області, застосовуючи ракету, КАБи та БпЛа різних типів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у м. Куп'янськ постраждав 63-річний чоловік; у м. Дергачі постраждав 56-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, ще двоє чоловіків (58 і 26 років) постраждали внаслідок підриву на невідомому предметі в Циркунах.

Через ворожі обстріли у Куп'янському районі пошкоджено чотири будинки та автомобіль, у Чугуївському – три приватні будинки.