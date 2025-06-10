Інтерфакс-Україна
Події
10:19 10.06.2025

На Харківщині 4 мирних мешканці постраждали через атаки РФ – ОВА

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На Харківщині 4 мирних мешканці постраждали через атаки РФ – ОВА

Протягом минулої доби окупаційна армія РФ обстрілювала вісім населених пунктів Харківської області, застосовуючи ракету, КАБи та БпЛа різних типів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у м. Куп'янськ постраждав 63-річний чоловік; у м. Дергачі постраждав 56-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, ще двоє чоловіків (58 і 26 років) постраждали внаслідок підриву на невідомому предметі в Циркунах.

Через ворожі обстріли у Куп'янському районі пошкоджено чотири будинки та автомобіль, у Чугуївському – три приватні будинки. 

Теги: #харківщина #обстріл

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