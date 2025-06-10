Сибіга: РФ відкидає мирні зусилля і має зіткнутися з руйнівними санкціями. зараз. Немає більше часу чекати

Фото: ДСНС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів до посилення санкційного тиску на Москву та передачу українцям додаткових засобів протиповітряної оборони після чергового російського терору по Україні.

"Чергова ніч російського терору в Україні. Київ та Одеса зазнали найтяжчих атак сотень безпілотників та балістичних ракет. Росіяни завдали удару по пологовому будинку та звичайним житловим будинкам, вбиваючи і травмуючи мирних жителів. Росія відкидає будь-які значущі мирні зусилля і повинна зіткнутися з новими, руйнівними санкціями. Вже зараз. Немає більше часу чекати", - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що енергетика, включно зі зниженням верхньої межі ціни на нафту, банківська сфера та вторинні санкції є одними з найбільш чутливих сфер. Сибіга підкреслив, що ці санкції спрямовані не лише на підтримку України, але й необхідні партнерам.

"Такі економічні обмеження фінансують російську військову машину, яка спрямована не лише проти нас, але й проти них. Не менш важливими є кроки, спрямовані на зміцнення України, особливо додаткові поставки засобів протиповітряної оборони", - зазначив міністр.