Інтерфакс-Україна
Події
08:38 10.06.2025

Рятувальники виявили під завалами тіло загиблого внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня – мер

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Рятувальники виявили під завалами тіло загиблого внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня – мер

Рятувальники виявили під завалами будівлі підприємства, зруйнованого 7 червня внаслідок ворожої атаки, тіло загиблої людини, повідомляє харківський міський голова Ігор Терехов у Телеграм.

"Під час проведення пошуково-рятувальних робіт на підприємстві, що зазнало обстрілу 7 червня, виявлено тіло людини. Зараз триває процес його деблокування. Роботи проводяться цілодобово. За нашими даними, під завалами можуть знаходитися ще 5 осіб", - написав Терехов.

Як повідомлялось, вночі 7 червня внаслідок масованого удару по цивільному підприємстві у Київському районі Харкова сталися значні руйнування та масштабні пожежі в чотирьох виробничих будівлях. Співробітники ДСНС провели рятувальну операцію, в ході якої з-під завалів було врятовано 2 осіб. Під час подальших робіт стався обвал конструкцій, у результаті чого постраждав рятувальник.

 

Теги: #харків #жертви #атака

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