На Сумщині через дронову атаку знеструмлені понад 20 тисяч абонентів

Ворог атакував FPV-дроном енергетичну інфраструктуру на Сумщині, без світла понад 20 тисяч людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Ворог атакував FPV-дроном енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді. Внаслідок удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах на Шосткинщині", - написав він у телеграмі у понеділок.

За словами Григорова, об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення. Наразі тривають відновлювальні роботи.