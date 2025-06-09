Інтерфакс-Україна
Події
19:41 09.06.2025

На Сумщині через дронову атаку знеструмлені понад 20 тисяч абонентів

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На Сумщині через дронову атаку знеструмлені понад 20 тисяч абонентів

Ворог атакував FPV-дроном енергетичну інфраструктуру на Сумщині, без світла понад 20 тисяч людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Ворог атакував FPV-дроном енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді. Внаслідок удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах на Шосткинщині", - написав він у телеграмі у понеділок.

За словами Григорова, об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення. Наразі тривають відновлювальні роботи.

 

Теги: #дрон #атака #сумська_область

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