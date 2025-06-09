Інтерфакс-Україна
Події
15:00 09.06.2025

Зеленський повідомив про початок обміну, що триватиме кілька днів

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Зеленський повідомив про початок обміну, що триватиме кілька днів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

В понеділок розпочався обмін, який триватиме ще найближчими днями, серед категорій тих, кого повертають - поранені та молодші 25 років, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші вдома. Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

За словами Зеленського, Україна робить максимум, щоб повернути всіх полонених і для цього працює на всіх рівнях.

"Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає", - додав Зеленський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє, що серед звільнених - представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

"Усі визволені - представники рядового та сержантського складу. Серед визволених Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років", - йде мова у повідомленні, яке опубліковано у телеграм-каналі

Остаточні цифри звільнених будуть опубліковані після завершення обмінного процесу.

За повідомленням Координаційного штабу, перепост якого зробило Головне управління розвідки Міноборони (ГУР), також триває робота над репатріацією тіл загиблих під час захисту Батьківщини українських військових.

Теги: #обмін #зеленський

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