Інтерфакс-Україна
Події
19:07 08.06.2025

Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, є постраждалі та пошкодження – Лисак

1 хв читати
Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, є постраждалі та пошкодження – Лисак

Російські війська в неділю обстріляли два райони Дніпропетровщини, є постраждалі та пошкодження, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, за його словами, на Нікопольщину ворог скеровував fpv-дрони, важку артилерію та скидав боєприпаси з БпЛА. Під час ударів у райцентрі постраждали двоє чоловіків. Стан одного з них медики оцінюють як тяжкий.

Серед пошкоджень у Нікополі – приватний будинок і 6 автомобілів. Понівечена господарська споруда, а ще одна знищена вогнем.

Глава ОВА також повідомив, що у Покровській та Межівській громадах, за уточненими даними, через нічний обстріл є руйнування на підприємстві. Побиті три автівки. Наслідки ж денних обстрілів з'ясовують фахівці.

Межівську громаду Синельниківщини росіяни атакували безпілотником. Потрощили оселю місцевих. Постраждалих нема.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:29 08.06.2025
Росія б'є по Україні не випадково, обирає цілі, щоб страждали люди - Зеленський

Росія б'є по Україні не випадково, обирає цілі, щоб страждали люди - Зеленський

12:31 08.06.2025
На Херсонщині загинуло 4 людини, ще 11 зазнали поранень через ворожі обстріли минулої доби

На Херсонщині загинуло 4 людини, ще 11 зазнали поранень через ворожі обстріли минулої доби

11:35 08.06.2025
Четверо цивільних загинуло, дев'ять зазнали поранень через ворожі обстріли на Донеччині минулої доби

Четверо цивільних загинуло, дев'ять зазнали поранень через ворожі обстріли на Донеччині минулої доби

10:02 08.06.2025
Троє загиблих і 23 постраждалих впродовж доби через атаки ворога у Харківській області - Синєгубов

Троє загиблих і 23 постраждалих впродовж доби через атаки ворога у Харківській області - Синєгубов

20:51 07.06.2025
Одна людина загинула і двоє постраждало через ворожий обстріл у Херсонській області

Одна людина загинула і двоє постраждало через ворожий обстріл у Херсонській області

14:25 07.06.2025
Три людини загинули і одна поранена внаслідок обстрілів Донеччини у суботу

Три людини загинули і одна поранена внаслідок обстрілів Донеччини у суботу

10:23 07.06.2025
На Донеччині минулої доби ворог убив двох жителів, ще дев’ятеро дістали поранень

На Донеччині минулої доби ворог убив двох жителів, ще дев’ятеро дістали поранень

08:58 07.06.2025
Комбінована атака РФ на Дніпропетровщину: постраждали двоє жінок, пошкоджено інфраструктуру

Комбінована атака РФ на Дніпропетровщину: постраждали двоє жінок, пошкоджено інфраструктуру

08:32 07.06.2025
У Херсоні внаслідок нічного обстрілу загинуло подружжя

У Херсоні внаслідок нічного обстрілу загинуло подружжя

08:09 07.06.2025
У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено 18 багатоповерхівок і 13 приватних будинків — Терехов

У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено 18 багатоповерхівок і 13 приватних будинків — Терехов

ВАЖЛИВЕ

Генштаб про захід ворога на Дніпропетровщину: це російська дезінформація, бої йдуть у Донецькій області

Росія б'є по Україні не випадково, обирає цілі, щоб страждали люди - Зеленський

Зеленський: США передали на Близький Схід 20 тис. ракет, вони призначалися для України

Початок обміну тілами загиблих між Україною та РФ заплановано на наступний тиждень - Буданов

У лікарні помер ще один залізничник, що постраждав через влучання КАБами по Малій Південній залізниці в Харкові

ОСТАННЄ

У ДПСУ роз'яснили, яка категорія заброньованих чоловіків може виїжджати у відпустку

У Києві та області 8 червня та вночі 9 червня гроза - синоптики

Генштаб про захід ворога на Дніпропетровщину: це російська дезінформація, бої йдуть у Донецькій області

Генштаб: з початку доби зафіксовано 75 бойових зіткнень, найбільше – на покровському напрямку

Зеленський: США передали на Близький Схід 20 тис. ракет, вони призначалися для України

Ситуація на кордоні Сумщини напружена, але під контролем, підстав для евакуації з Сум немає – очільник ОВА

Омбудсман України звернувся до Чернівецького обласного ТЦК та СП та правоохоронців щодо випадку про незаконне утримання людей

Початок обміну тілами загиблих між Україною та РФ заплановано на наступний тиждень - Буданов

Міжнародний мистецький проєкт "Музика заради миру" презентовано у Києві

Група росіян, що просунулась у Кіндрашівці, не має логістики з основною групою військ - DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА