Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, є постраждалі та пошкодження – Лисак

Російські війська в неділю обстріляли два райони Дніпропетровщини, є постраждалі та пошкодження, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, за його словами, на Нікопольщину ворог скеровував fpv-дрони, важку артилерію та скидав боєприпаси з БпЛА. Під час ударів у райцентрі постраждали двоє чоловіків. Стан одного з них медики оцінюють як тяжкий.

Серед пошкоджень у Нікополі – приватний будинок і 6 автомобілів. Понівечена господарська споруда, а ще одна знищена вогнем.

Глава ОВА також повідомив, що у Покровській та Межівській громадах, за уточненими даними, через нічний обстріл є руйнування на підприємстві. Побиті три автівки. Наслідки ж денних обстрілів з'ясовують фахівці.

Межівську громаду Синельниківщини росіяни атакували безпілотником. Потрощили оселю місцевих. Постраждалих нема.